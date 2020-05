Janet Barboza salió al frente para responder por los cuestionamientos que recibió en redes sociales tras compartir un video que hizo para Tik Tok, donde aparece cortándose el cerquillo.

La exconductora de televisión contó que se unió a Tik Tok hace dos meses y desde entonces ha encontrado en esta plataforma una forma de divertirse.

“Mucha gente me ha escrito y hasta me llamaron del extranjero para decirme ¿qué has hecho?, y me he reído mucho, al parecer no conocen ‘Tik tok’ y los efectos que tiene para divertirse. Algunos se han sorprendido y han sacado de contexto, pero yo me río, me divierte todo esto, hay que reinventarse, hay que actualizarse sino estamos muertos”, contó Janet al diario Trome.

La popular ‘Rulitos’ dijo no sentirse afectada por los duros comentarios que le dirigieron conocidos personajes como Carlos Cacho y Koky Belaunde. “No he leído lo que habrán dicho, pero bueno, sé que mucha gente me tiene tirria porque logré muchas cosas como tener una cadena de 15 sedes de mi peluquería", aseveró.

"No soy estilista, pero conozco muy bien del tema, he llevado cursos y he sabido manejar mi negocio y quizá eso no es visto con buenos ojos, te ven con recelo, arman un circo”, añadió la exconductora de Válgame.

Por otro lado, Janet Barbazo contó que se ha reído mucho con los memes que le crearon los internautas tras la viralización de su video cortándose el cabello. “Yo me he reído y los he compartido en mis redes, se siente rico. A mí eso no me molesta, conozco muy bien este negocio”, agregó.

