Janet Barboza no pierde las esperanzas de formar parte de la nueva temporada de ‘Reinas del Show’. Y es que la conductora confesó que hasta está tomando clases de baile para poder romperla en la pista.

La popular ‘Rulitos’ confesó que pese a su poco nivel en el baile, a comparación de las otras competidoras, sí quiso quedarse más tiempo, es por ello que amenazó con volver con todo en una próxima edición.

“Fui la primera eliminada. Sigo pensando que no fue justa mi eliminación. Hablando en serio, no pensaba irme tan rápido, pero también comprendo el nivel de baile de mis compañeras, me di cuenta que debí haber seguido clases de baile mucho antes. Es un jalón de orejas que me doy”, comenzó diciendo.

“Uno siempre tiene que estar preparado para las oportunidades... Pero, te cuento que ya estoy tomando clases de baile para la próxima temporada”, agregó.

