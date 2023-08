Janet Barboza sorprendió a propios y extraños al decidir elogiar a Nicola Porcella a raíz de su éxito en ‘La Casa de los Famosos en México’. Y es que pese a que en su momento lo criticó duramente, ahora la conductora se animó a llenarlo de elogios.

“No solo llegó a México, lo que ha pasado con Nicola es un acontecimiento, como si llegara una estrella del rock, John Lenon, quien sea que está en vida, etc”, comenzó diciendo.

“Lo que ha logrado Nicola Porcella es lo que logra una estrella de fama mundial, un ídolo. Ha sido impresionante, ni siquiera le han dejado pagar el peaje”, dijo.

Sin embargo, fue Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, quien le recordó a la popular ‘Rulitos’ las críticas que tuvo en el pasado hacia el excapitán de ‘Esto es Guerra’. “Un ratito, señora Janet, ha cambiado su versión... Ahora quiere acomodar, después que Nicola le baja la cuenta”, precisó.

Frente a ello, Janet Barboza dejó en claro que ella es objetiva y no se considera una persona doble clara. “No soy comodín, ni doble cara, ni me acomodo, si tengo que dar una opinión que a alguien no le gusta, me interesa dos rabanitos. ¿Nicola la rompe en México? Por supuesto”, se defendió.

