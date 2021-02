Johanna San Miguel estuvo como invitada especial en “América Hoy”, donde aprovechó el momento para preguntarle a Janet Barboza sobre unas declaraciones que dio hace algunas semanas sobre Daniela Darcourt, dando a entender que habría cantando con el esposo de Magaly Medina “por dos botellas de pisco”.

“Quiero saber si es que me he equivocado, porque lo he leído en varios portales, que tú dijiste que la extraordinaria Daniela Darcuort recibió dos botellas de pisco por cantar con Magaly y con su esposo. ¿Eso dijiste de mi amiga talentosa?”, consultó la conductora de ‘EEG’.

“Que bueno que me haces esa pregunta, porque he esperado este momento con ansias. Creo yo que un artista nacional en épocas de pandemia, que ya tienen un año sin trabajar, y yo leí que Daniela Darcourt, a quien admiro bastante, tiene 15 personas a su cargo y que está sufriendo para pagarle sus mensualidades... Creo que si un artista canta o se le usa para hacer famoso a otra persona, tiene que recibir a cambio un dinerito, tiene que ser reconocido su trabajo”, expresó.

En ese instante, Johanna San Miguel no se quedó callada y discrepó completamente con la popular ‘Rulitos’. “Ahí si yo discrepo contigo porque un artista de la calidad de Daniela Darcourt, si le provoca cantar por una chapita marcada, va a cantar porque ella es el talento y ella decide donar su talento así”, señaló.

“Bueno, tenemos opiniones distintas, pero trabajar por dos botellas de licor, no me parece justo, puede ser jonque, cañazo (...) No vas a vivir de licor, ellos necesitan trabajar”, agregó Barboza.

Janet Barboza opina sobre Daniela Darcourt - Ojo

TE PUEDE INTERESAR