Mario Irivarren y Vania Bludau guardan silencio tras las polémicas imágenes donde ambos se ponen malcriados con agentes de la Policía Nacional en una intervención durante la cuarentena.

En las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV La Firme”, Vania Bludau se mostró prepotente e hizo comentarios denigrantes contra los policías; mientras que Mario Irivarren parecía más interesado en irse a la playa.

Y aunque todas las críticas han caído sobre Vania, no hay que olvidar la forma en cómo respondió el exintegrante de “Esto Es Guerra”.

“Papi, allí está mi DNI, si quieres ponerme una multa, ponla, yo luego haré mi descargo”, se le escucha decir a Irivarren.

“... pero yo me quiero ir al mar, papi, porque se me va el sol y hasta las 5 no más puedo”; agregó.

Fueron los vecinos los que alertaron de la fiesta en un departamento frente a la playa. Sin embargo, el lugar de aceptar su error, negó su responsabilidad.

“Yo no voy a la comisaría porque yo estoy en mi casa, somos un grupo de amigos que hemos alquilado un casa”, le respondió a la policía.

