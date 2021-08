El programa “Magaly TV La firme” reveló que la aun esposa de Miguel Bayona, la pareja de Janet Barboza, denunció al excandidato al Congreso por no pagar la pensión de alimentos de sus dos hijos.

De acuerdo al programa de Magaly Medina, Miguel Bayona se comprometió a pagar 1500 soles de manutención para sus hijos de 9 y 10 años con Rosario Mossone.

El abogado de Rosario Mossone reveló que Miguel Bayona no paga la pensión de sus hijos desde enero de 2020 hasta la fecha. “Lo que me dice mi patrocinada es que el señor se ha desentendido de sus hijos durante la pandemia, no los viene a ver”, dijo Jorge Cano.

Se informó que el monto a ejecutarse “asciende a la suma de 29 mil soles”.

“Al existir un monto que él no cancele, se remitirá copias certificadas para que el Ministerio Público actúe y accione a través de proceso inmediato, obligación alimentaria de materia civil pasaría a materia penal”, explicó el abogado.

En declaraciones realizadas en el año 2020, Miguel Bayona aseguró que tenía una buena relación con Rosario Mossone: “Con mi ex tengo una relación muy cordial, somos papás (...) La relación de Janet con mis hijos es increíble, Janet se porta muy bien con mis tres hijos”.

