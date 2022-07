Janet Barboza cumplió 48 años de edad este 18 de julio, pero la celebración comenzó el último fin de semana. La popular ’Rulitos’, quien está temporalmente soltera desde que Miguel Bayona se fue a Estados Unidos, festejó su onomástico con su expareja Nílver Huárac.

No solo estuvo acompañada con el productor musical, sino con su expareja Lizet Soto y la hija de ambos, Alondra Huárac, una de las ganadoras del ‘Miss Perú la Pre’, quien también cumple años este 19 de julio.

En la cena familiar, Janet reveló que su cumpleaños casi coincide con el de Alondra, pero que su madre, Lizet Soto, no lo permitió.

“Alondra iba a cumplir años el mismo día que yo; sin embargo, su madre, egoísta hizo que su cesárea la retrasaran para el 19, la madre es la culpable”, reclamó la popular ‘Rulitos’.

La cantante de cumbia Lizet Soto se defendió y le echó la culpa a Nilver. “No fue así, a nosotros nos programaron la cesárea el 18, ella iba a a nacer a las 10 de la noche, pero el papá me llevó tarde a la clínica, llegamos tarde. Él dijo no no quiero que nazca el mismo día que Janet porque ella jod** demasiado”, dijo, desatando risas.

