A casi una semana del anuncio de su divorcio con el notario Alfredo Zambrano, Magaly Medina se ha mostrado tranquila y feliz en las redes sociales mientras disfruta sus vacaciones en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, esta actitud no sería creíble para Janet Barboza, quien lanzó varias indirectas en la edición de este lunes 5 de abril de “América Hoy”.

Y es que según Janet Barboza, una figura del espectáculo que acaba de terminar una relación quiere “vender la imagen” de que está contenta aunque, según ella, debería estar sufriendo por la separación.

“¿Es decir, no lo disfraces, digamos que tienes que vivir tu duelo, tienes que vivir tu tristeza? Porque vemos algunas figuras del medio que de pronto es como que están en una fiesta, como que nos quieren vender la imagen de que no pasó absolutamente nada, multiplican por cero al ex, pero ahí está pasando algo más”, dijo Janet Barboza.

La psicóloga Lizbeth Cueva explicó que las personas que se muestran fuertes tras el fin de una relación intentan evitar las especulaciones, aunque recalcó que nadie sabe lo que realmente sucedió entre la pareja:

“Lo que pasa es que lamentablemente se está viendo que termina una relación y todas las personas, la mayoría, tiende a juzgar, tiende a especular. Entonces, yo creo que a nadie la gusta especular porque solamente la pareja sabe lo que pasó dentro de esa relación”.

“Eso de disfrazar y maquillar y decir que todo está perfecto, que todo está bien”, señaló, por su parte, Melissa Paredes, quien aseguró que es mejor admitir el sufrimiento que podría causar una separación.

Pero Janet Barboza insistió con sus indirectas: “¿El amor se acaba de la noche a la mañana? Porque también hemos visto diferentes figuras que hace quince días, hace una semana estaban felices, cantan juntos, se declaran amor eterno y de pronto se acabó”.

Foto y video: América TV | Instagram Magaly Medina

