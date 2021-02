Janet Barboza expresó su indignación por la posible extensión de la cuarentena que hoy comunicará el gobierno de Francisco SagastI, en conferencia de prensa. Vale recordar que esta medida dispuesta por el Gobierno comenzó a regir este 31 de enero y va hasta el 28 de febrero.

“Hay más de 40 mil peluquerías cerradas, hay restaurantes que están en la quiebra, la gente en la calles no tienen qué comer, muchas empleadas del hogar se han quedado sin trabajo porque sus jefes no tienen cómo pagarles, la gente en las calles se mueren de hambre”, dijo ofuscada en el programa “América Hoy”.

La conductora pidió al Gobierno que reflexione y no se haga de los oídos sordos con la población. En otro momento agregó que tiene 15 salones cerrados y más de 100 personas sin trabajar.

“¿Están pensando en seguir con esta cuarentena chicha? con esta cuarentena que no se está cumpliendo porque no somos un país que tiene las reservas para seguir dando bonos y bonos que no llegan a quienes lo necesitan. Yo estoy indignada, mis salones han quebrado, no solo hablo por mí, si no por los millones de peruanos que están quebrados y que necesitan trabajar para comer”, sostuvo, mortificada.

