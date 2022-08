El periodista Samuel Suárez reveló que Janet Barboza se comunicó con él luego que este la llamó “mezquina” y “sinvergüenza” por criticar a Magaly Medina. Esta vez, contó que la ‘rulitos’ lo habría amenazado con tomar acciones legales en su contra, pero aseguró que no le da miedo.

“Eso es amenaza de demanda (...) eso es una amenaza así luego me haya querido dar el discurso de ‘no’”, dijo Samuel Suárez, quien publicó un audio de la ‘rulitos’ donde le reclama por sus palabras. “Yo tengo clarísimo este tipo de modus operandi en la farándula, esa gentita que se consigue tu número de WhatsApp porque, en verdad, a la señora Janet la conozco, alguna vez ‘hola’, siempre muy cortés porque la he entrevistado muchas veces, pero de ahí a conseguirse mi número personal para hacerme este tipo de aclaración”.

“Ella quería que yo le diga y le respondí, le dije: me parece una falta de respeto que me escriba sin antes haber visto cómo lo dije, lo que dije, en qué contexto, si era a su persona o relacionado al entorno porque sé que usted trabaja para un programa, usted definitivamente no elige los temas, usted no se sienta a hacer la pauta”, explicó ‘Samu’, quien publicó un audio de Janet Barboza donde le recuerda que ella hizo donaciones para salvarle la vida.

“Lo veré, he estado todo el día en la calle, sin embargo he leído lo que han escrito los medios, en este caso diario OJO, leí la nota completa y dije ‘bueno, vamos a llamar a Samuel, que en algún momento de su vida pasó un momento difícil, recurrieron a mí, Samuel, para que apoyara y te digo que apoyé con muchísimo gusto porque era un momento que tú necesitabas, pero sí me asombró muchísimo leer esas palabras”, se escucha decir a Janet Barboza.

“No me parece, Janet, que me tengas que recordar el momento duro que pasé y decirme cuánto dinero diste en esos momentos. Un abrazo, me parece recontra bajo”, fue la respuesta del periodista.

“Me parece una bajeza enorme, yo agradezco a todas las personas que cuando estuve hace 4 años apunto de morirme en UCI, hicieron una colecta para salvarme la vida. Gracias, de verdad, de corazón, y siempre se los voy a decir, eso no significa que tenga que yo tenga que hacerle la franelita toda la vida”, aclaró Samuel Suárez.

“Me parece recontra bajo que venga a recordar en estos momentos que ella dio dinero para salvarme la vida, me pareció que no era necesario hacerlo”, acotó.

Finalmente, el periodista pidió a la ‘rulitos’ que no le escriba nunca más: “Que sea la última vez que me escribes al WhatsApp, cualquier cosa, si yo hago un comentario público, si deseas hacer un descargo, hazlo públicamente, hasta aquí que alguien me escriba al WhatsApp para asustarte o callarte para que la próxima estés hablando bajito. No, señora, cada vez que usted habla públicamente algo, yo también voy a dar una opinión real”.

Samuel Suárez sobre Janet Barboza - diario ojo

