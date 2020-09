Durante su programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González “Peluchín” le dijo a Janet Barboza que si “Válgame” hubiera funcionado, no los hubieran sacado del aire. Por ello, dijo no entender por qué se jacta.

“Nos minimizaba, pero no mi amor, sino no te hubieran sacada del aire. Un día que hiciste (más rating), solo porque te peleabas con los de tu costado. Los auspiciadores no los buscaban. Parecía un circo eso y todavía de jactas. No mi amor, así no es, un poquito de por favor”, le dijo Rodrigo González por Willax.

Rodrigo González reveló que hasta el momento Janet Barboza lo tiene bloqueado, sin embargo él se entera de todo por sus “rodrilovers”. “Ella me tiene bloqueado, no sé por qué se molesta. Ella nos saludaba diciendo: “Hola cariño mío” y a ti con un “Hola regia”".

Por su parte, Gigi Mitre también indicó sentirse extraña de que ahora Janet Barboza no les pase cuando era una habitual invitada al programa “Válgame Dios”.

