Durante el programa “Válgame” discutieron sobre los audios que Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, mostró en el programa “Día D” el último domingo.

Karla Tarazona cuestionó que doña Charo haya sacado el audio de Melissa Klug, pero no los de Jefferson Farfán: “Ese audio me imagino que tendría que estar el papá porque es una conversación entre papá y mamá, ¿por qué no sacan los audios de él?”.

Por su parte, Janet Barboza comentó que el dichoso audio no se discute un tema grave, ya que Jefferson Farfán también podría llevarle comida a sus hijos: “A mí los audios de una mamá peleándose con el papá a ver quién le lleva la comida, no le veo absolutamente nada de grave. Lo que es grave es que doña Charo quiere quitarle la tenencia de los hijos a Melissa Klug”, indicó.

Sin embargo, Mónica Cabrejos aseguró que a ella sí le parecía un audio grave: “Acabo de escuchar (que a) esos audios no le veo nada de malo ¿Si mamá y papá se están peleando por saber quién le lleva la comida? De repente la maternidad es algo que yo no conozco pero mis hijos, si yo tuviera hijos, mis hijos sin comer no se quedan porque yo me vaya a tomar”.

“La responsabilidad es 50/50”, le recordó Janet Barboza.

Por su parte, Karla Tarazona dejó entrever que no era que a los niños les habría faltado comida, sino que habrían querido un ‘gustito’: “Andamos especulando de mucho porque obviamente no tenemos el otro lado. Qué fuera que del otro lado del audio hay una conversa de papá y mamá diciendo ‘oye, anda tú, sal, no te preocupes, yo les mando la comida’, porque de repente no es que les falte comida, sino que los chicos querían un gustito que no lo cocinan en tu casa”.

