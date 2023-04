No lo olvida. Janet Barboza no se calló nada y se volvió a referir a su expareja, Jean Paul Strauss, quien asegura que le pidió dinero hace algunos años atrás, cuando ambos eran novios, y al parecer no le habría devuelto dicha cantidad.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando Michelle Soifer ingresó como invitada especial en el set para hablar de su experiencia con los “hombre vividores”.

Al escuchar de esta situación, la popular ‘Rulitos’ no dudó en mandarse con todo y recordó cuando a un ex suyo le prestó los S/ 50 mil soles que ganó en “El Valor de la Verdad”, y este jamás cumplió con dicha deuda.

“A todas las mujeres se nos ha cruzado una sabandija en su momento (…) Michelle no te estamos criticando, sino quien tendría que sentirse mal es la sabandija que se aprovechó (…) Yo aprendí que no Michi, en el amor no (se mezcla ni se presta dinero), te peleas y no te devuelven un sol” , reflexionó Janet Barboza.

