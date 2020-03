La periodista Magaly Medina y la exconductora de televisión, Janet Barboza, protagonizaron una fuerte discusión en el programa “Magaly TV La Firme".

La situación se agudizó cuando Magaly Medina le preguntó a Janet Barboza si le molestaba que le dijeran: “La retoquitos”.

Aquí el extracto de la discusión entre la “Urraca” y la “rulitos”.

Janet Barboza: Eres bien fresca en decir: Yo soy natural, no es así, no eres ni la sombra de lo que eras. Has mutado y eso tú lo sabes.

Magaly Medina: ¿Eso te molesta?

Janet Barboza: ¿Por qué me va molestar? Has mutado. Yo guapa no te veo Magaly.

Magaly Medina: Yo sí me veo guapa

Janet Barboza: Yo también me veo guapa. Porque me tiene que interesar cómo tú me veas

Magaly Medina: ¿Te molesta que yo te diga la retoquitos?

Janet Barboza: A mí me pueden decir lo que sea, yo estoy segura lo que yo soy. Por qué presumes que tú eres superada, muy moderna y que las demás están llorado con lo que las demás dicen

Magaly Medina: Aya, si a ti no te molesta, bacán, porque esta es la televisión.

