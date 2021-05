La “Miss Perú” Janick Maceta viene desarrollando un reinado completamente atípico en el Perú, un poco condicionado por la pandemia, pero eso no ha impedido que brille con luz propia en el “Miss Universo 2020” -edición postergada que se desarrolló este año. Aunque no trajo la corona, la representante de la mujer peruana quedó como segunda mejor finalista y, en el corazón de los compatriotas, es sin duda alguna la gran triunfadora.

- ¿Quedaste conforme con tu ubicación en el concurso de belleza?

Claro que sí, quedé satisfecha con el trabajo que hice: he dejado alma, corazón y vida en el escenario. Estoy feliz de haber representado al Perú, es un orgullo después de tantos años clasificar con la banda del Perú. Aparte, me ha abierto muchas puertas y creo que me seguirá abriendo más para crear un cambio necesario en nuestro país.

- Sin embargo, todos los peruanos quedamos con un sinsabor por el resultado.

El cariño siempre será bienvenido, hacía tiempo que no veía a nuestro país tan unido y tan pendiente de un tema. Por lo menos, las reinas de belleza ya hemos demostrado el impacto que tenemos con estas plataformas: llevar alegría a mi país y olvidarnos un ratito de lo que está pasando.

- Al parecer el fútbol no es lo único que une a los peruanos...

El auditorio en el que se desarrolla Miss Universo siempre se llena como un estadio, la gente asiste y celebra. Cuando lo comparan con el fútbol me parece muy gracioso, pero se vive así. Los que son fanáticos de los concursos de belleza lo viven tal cual lo vive un hincha del fútbol, se ponen las banderas, hacen coros. Pero yo creo que no solo los futbolistas nos representan, cada peruano destacado también nos representa como país.

- ¿Sabías que llegarías tan lejos en el “Miss Universo”?

Algunas personas me dieron su voto de confianza y otras no. Es más, me he encargado de romper ese estigma de que las reinas de belleza somos más que un vestido o una corona. Nosotras -hablo por todas las concursantes- somos mujeres que ya trabajamos por nuestros países y tenemos fe en lograr un cambio positivo para los nuestros.

- Ahora tienes una mayor plataforma para tu “reinado”...

De verdad yo tuve bastante apoyo cuando viajé, tenía conmigo personas que no seguían concursos de belleza, y por la causa que yo abogo -que es proteger a los niños víctimas de abuso sexual- se interesaron mucho más. No pensaban que el concurso era una plataforma tan grande para hablar de cosas importantes o temas que están completamente abandonados.

- ¿Puedes señalar alguno en específico?

El hecho que todavía no se implemente en todo el territorio nacional las cámaras Gesell es preocupante. Existe una ley, -N° 30920, aprobada en el 2019- y que está muerta, me parece inaudito. Qué está pasando con nuestro sistema, qué vacíos legales existen para que las víctimas sigan sufriendo, no solo son víctimas del silencio también lo son de la impunidad y están completamente desprotegidas esperando hasta tres años por una cita en una cámara Gesell.

- Es cierto, ahora tienes la posibilidad de colocar algunos temas en agenda...

¡Por fin me van a escuchar! Intenté conseguir audiencias con instituciones, de abrir esas puertas, porque cada dos horas abusan sexualmente de un niño, pero a mí me decían que esos temas no importaban, que no vendían. Esto era lo que estaba buscando, y ahora no solo me escuchan en el Perú sino en varias partes del mundo.

- La ex Miss Perú 2017, Prissila Howard, comentó la posibilidad que también irías al “Miss Mundo”, ¿Es esto cierto?

No. Yo ya cierro esta etapa como Miss, hice lo que tenía que hacer en el certamen de belleza, he logrado lo que quería lograr: que me escuchen, clasificar al Perú después de 64 años en el top 5. Ahora lo que tengo que hacer es continuar mi labor, porque ser reina es un compromiso muy grande y la preparación es muy ardua. Yo ya competí, los representé de la mejor manera que pude hacer; dejé todo en el escenario como orgullosa peruana y ahora toca trabajar por los niños. Esa será mi tarea número uno, y estaré enfocada en eso al 100%.

La actual “Miss Perú” Janick Maceta llegó a la gala como una de las favoritas para obtener el título de “Miss Universo 2020”; así como lo fue en su momento Gladys Zender, la única peruana que logró la corona en 1957.

Tras su participación en el “Miss Universo”, la modelo sostiene que su etapa en los concursos de belleza acabaron.

