Janick Maceta hizo historia logrando ser la segunda finalista del Miss Universo 2021. La reina de belleza e ingeniera de sonido, en 2018 incursionó por primera vez en la pantalla chica en el reality “Esto es guerra”.

El programa de ‘Peluchín’ emitió un reportaje donde recordaron su participación en el reality juvenil donde tuvo fuertes enfrentamientos con la también modelo Alessandra Bonelli.

“No soporto que me envidies que yo sí fui Miss en un concurso internacional y tú una simple candidata”, dijo Janick Maceta hace tres años. “Aquí no me vengas a llorar, no te quejes, crece, madura y después hablamos. Y ya deja de ser picona y deja tu showcito que yo no voy a contribuir con eso”, expresó en aquella oportunidad.

Nuestra reina de belleza aseguró que tenía un guion dentro de EEG, que le proporcionaba la producción del programa.

“Sabes exactamente cómo funciona por dentro, hay un guion, hay productores, hay un equipo detrás. Cada programa tiene su formato y yo cumplí con una responsabilidad, yo cumplí con un trabajo”, afirmó en declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’.

Por último, añadió que las ‘cuentas no se pagan solas’. “Fue una oportunidad y ok, hay temporada baja en Nueva York...”, dijo sobre la decisión que tomó al participar en EEG.

Janick Maceta sobre sus peleas en Esto es guerra | Diario OJO

