Jazmín Pinedo confesó que hace seis meses besó a un hombre, sin señalar la identidad del galán. Como se sabe, la influencer confirmó públicamente que se separó de Gino Assereto el pasado 2 de enero de 2020, ¿acaso tuvo un ‘remember’ con Gino o se trata de otro hombre?

“No, no me he dado ningún beso con otro chico. La última pareja que tuve es Gino. No sé si hace más de un año (que beso a un chico)... hace seis meses (que besé a alguien)”, comentó en el programa “En Boca de Todos”.

Tula Rodríguez preguntó si ese beso trascendió a algo más, pero la conductora de “Esto es Guerra” aclaró que solo fue una vez.

“Si Gino dice que no chapa hace un año y Jazmín dice que eso es mentira... ¿y Jazmín dice que no chapa hace seis meses?”, cuestionó Tula Rodríguez.

Cabe mencionar que en una edición anterior de “En boca de todos”, Assereto confesó que no besaba a una mujer hace un año. Para Jazmín Pinedo, la declaración de su ‘ex’ es mentira.

