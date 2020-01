La flamante nueva conductora de “Esto Es Guerra”, Jazmín Pinedo, habló tras la segunda carta notarial de Latina, en donde le informan que debe devolver S/ 100 mil en un plazo de 10 días.

Conocida la noticia, Jazmín Pinedo volvió a decir que todo lo verá su abogado. “Me da pena porque nunca imaginé que las cosas iban a ser así, además lo entiendo. Pero creo que esto lo voy a dejar que lo solucionen los abogados. Tengo los mismos derechos que los demás de trabajar y sacar adelante a mi familia, no le estoy haciendo daño a nadie”.

Además al mencionarle la cantidad monetaria que le solicita Latina como penalización, Jazmín Pinedo dijo: “Me voy a vender rifas, voy a vender polladas, ¿de dónde voy a sacar ese dinero?, pero no mentira”.

Agregó que no atacará o hablará mal de Latina. “Yo no tengo nada que atacar, responder, porque no estoy haciendo nada a nadie. Estoy cumpliendo con todo lo que cualquier ser humano hace, salir adelante. Si a alguien no le gusta, no es responsabilidad”, finalizó.

