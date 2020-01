La flamante conductora de “Esto Es Guerra”, Jazmín Pinedo, estuvo en “En Boca de Todos” y fue consultada sobre la millonaria multa de S/. 450 mil que le entabló Latina.

La popular “chinita” se rió y con una sonrisa de oreja a oreja dijo que no le preocupa, pues ella sabe lo que ha hecho.

“Yo siempre me hago cargo de mis actos y mi familia sabe que todo está bien porque no pondría en peligro mi situación económica ni la de mi hija, ni la de mi papito ni la de mi mamita”.

Jazmín Pinedo también se refirió sobre la broma de vender rifas y polladas cuando fue consultada tras la segunda carta notarial de Latina.

“Yo estoy tranquila y bromeé eso de vender rifas pero solo me estoy riendo. Lo que la gente espera es verme preocupada o verme mal o angustiada, pero no lo estoy, estoy feliz. Me parece absurdo, me parece mala onda”.

Por otro lado, Jazmín Pinedo contó que en una reunión con su exproductor de Latina le dijo que si tenía una propuesta de “Esto Es Guerra”, se iría.

