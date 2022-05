La conductora Jazmín Pinedo respondió a la periodista Magaly Medina luego que esta última se burló de ella y hasta afirmó que la televisión le había “dado la espalda”, motivo por el cual ahora estaba en la conducción de un programa de bingo que se transmite en las redes sociales.

La ‘chinita’ no se quedó callada y reveló que, aunque tiene algunas propuestas, decidió conducir el programa de bingo porque se le acomoda mejor con los horarios de su carrera universitaria: “Yo voy a trabajar en lo que a mí me apetezca, yo no elijo un trabajo para llenar mi ego, para satisfacer mi ego, elijo un trabajo porque se acomoda a mi situación actual. Yo soy cabeza de familia, soy una mamá que tiene una chiquita pequeña, soy una persona que quiere seguir creciendo, tengo solamente 30 años, no sé si sea adecuado decir que la televisión me ha dado la espalda, tampoco voy a sacar ahorita mi celular y te voy a enseñar la cantidad de mensajes que tengo de productores que me invitan a conducir y a los que seguramente en alguna oportunidad he tenido que decir que no porque estoy priorizando mis estudios, como en otras oportunidades he podido decir que sí y he estado al frente de algún espacio, como por ejemplo el de Más Espectáculos, que fue el último en el que pude participar”.

“Creo que a los 30 años, decir que la televisión me da la espalda es una locura, creo que todavía me queda un muy largo recorrido. No me molestan las críticas, estoy súper acostumbrada, de hecho me hace sentir bastante bien que a pesar de que yo no esté en televisión, la gente siga hablando de mí”, manifestó Jazmín Pinedo.

En ese sentido, Jazmín Pinedo explicó por qué motivo decidió trabajar como conductora de bingo: “El proyecto llegó a mí y me explicaron un poco de qué me trataba, se acomodaba primero a mis horarios, que es algo que yo estoy priorizando mucho por estos tiempos, segundo, me encantaba el propósito de este proyecto que era poder, de forma muy sencilla, otorgarle una oportunidad a las personas de ganarse una platita extra y creo, considero -no, mentira-, no creo, estoy segura que es algo oportuno para la situación que vivimos, así que el proyecto me encantó”.

“Estoy a punto de terminar mi carrera, ha sido un año y medio intenso de full estudio y además de todo el trabajo que yo tengo extra, fuera de la televisión. No ha sido fácil, pero en verdad estoy metiéndole un montón de punche y espero obtener los resultados que quiero y, efectivamente, estoy hablando de esta etapa de mi vida donde estoy priorizando mi carrera”, sentenció Jazmín Pinedo.

Fuente: América Televisión

