El periodista de “Instarándula”, Samuel Suárez, trató de entender por qué Jazmín Pinedo no aclara la supuesta bronca con Karen Schwarz, luego de que esta última asegurara que se llevan bien.

“Cuando hay conflictos, se aclaran. Si hay esos rollos y si no es cierto, sales al frente y aclaras”, dijo Samuel Suárez, para luego decir que hizo Jazmín Pinedo no lo hace para no “chocar” con Rodrigo González.

“Pero, ¿Por qué Jazmín no aclara?, ¿Por qué no se pronuncia directamente? Yo sé que debe estar atareada con lo del millón, pero decir: “no tranqui, así es el tema”, es como decirle, yo por las dudas no quiero chocar con Rodrigo González”, sentenció Samuel Suárez.

Para este periodista, quizás Jazmín Pinedo quiere seguir manteniendo el apoyo de Rodrigo González contra Latina ahora que tiene una demanda por S/ 450 mil.

“Es como decir, si lo digo, quizá no me va apoyar como lo esta apoyando ahora. Quizá piensa que si desmiente a Rodrigo González o clara el tema a favor de Karen, Rodrigo no la apoye con su juicio con Latina”.

TE PUEDE INTERESAR