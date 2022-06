Jazmín Pinedo decidió responder nuevamente a las burlas de Magaly Medina, quien el pasado viernes 17 de junio apareció con un moño de regalo diciendo que se sentía ‘como Jazmín en la entrevista con Jefferson Farfán’.

La ‘Chinita’ salió a defenderse de los ataques de la ‘Urraca’ asegurando que no necesita ayuda para defenderse, en referencia a lo señalado por la ‘Urraca’ quien aseguró que el productor de ‘Más Espectáculos’ le soplaba a la ‘Chinita’.

Para eso, se sacó los audífonos diciendo que “nunca lo ha necesitado” para dar su opinión.

“Hago un llamado a todos los productores con los que he trabajo (…) todos saben que yo necesito ayuda para dirigirme a nadie y menos para defenderme”, comenzó diciendo.

“Lo que si tengo es un ayuda memoria aquí, como lo tiene usted todos los noches en sus agendas, la diferencia es que yo no puedo apoyarme en los videos del canal donde usted trabaja porque eso no se puede hacer (…) Yo también tengo ayuda memora que es para que no se me escape la cantidad de barrabasada que dice usted”, agregó.

Sobre ‘la voz’ del productor que supuestamente le soplaba en el set, Jazmín Pinedo dijo que “todos los productores le hacen un alcance a sus periodistas y conductores”.

“Como su productor Patrick que siempre le hace alcances, así que no venga a engañar a la gente a decir que yo no tengo opinión y menos voz propia”, sentenció.

