La exconductora Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al hablar de su compromiso pasado con Gino Assereto.

A través de Instagram, un usuario preguntó a la ‘chinita’ si había pensado en casarse por segunda vez: “¿Te volverías a casar?”.

Jazmín Pinedo no dudó en responder. Sin embargo, en su respuesta lanzó un ‘dardo’ contra su expareja: “Jajaja yo nunca me casé, Gino me estafó!”.

De otro lado, Jazmín Pinedo contó que continúa disfrutando de sus vacaciones en Miami, Estados Unidos, mientras que su hija “está con su papá”. No obstante, en poco tiempo volverá a Lima.

“Creo que me cuesta a mi más (estar lejos) que a ella jajaja, un tiempo con papi nunca está mal, de hecho podría quedarme más días, pero no aguanto mucho, la extraño! Jajaja”, reveló Jazmín Pinedo.

Fuente: Instagram Jazmín Pinedo

