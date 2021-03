La modelo Jazmín Pinedo habló de su experiencia en televisión, como conductora de “Esto es Guerra” y de “Mujeres al Mando”, en una entrevista para el programa digital ‘La Banca’ que conduce Jesús Alzamora. El conductor la invitó a reflexionar sobre la imagen polarizada que tiene la gente de ella debido a que algunos la aman y otros en cambio son sus ‘haters’.

“Recibo cosas sin sentido (en redes sociales) como también cosas bonitas y más son las bonitas, pero la gente se concentra en lo malo porque es lo que vende y vende porque el mundo está bien cochino. Las personas están llenando su cabeza de basura mental”, dijo en su defensa.

“Yo he trabajado en programas de espectáculos, estuve conduciendo un reality y me da mucha gracia cuando la gente dice: ‘¿por qué existe esto? Es porque tú lo consumes porque cuando les han ofrecido productos distintos la gente no voltea a mirar. Entonces, lastimosamente hay un grupo amplio en nuestro país que necesita una mejor educación y un mejor soporte emocional. No te educas viendo televisión, si quieres educar a tu hijo y quieres un buen futuro para él edúcalo tú. Hay muchísimas herramientas, pero no viendo noticias de farándula, sino otras cosas”, reflexionó la conductora.

Jazmín Pinedo aclaró que no se siente encasillada en el mundo del espectáculo, cómo muchas piensan, por eso precisó que puede conversar de cualquier tema “con quien le dé la gana”.

¿Cuándo usar chaleco antibalas?

Jesús Alzamora le preguntó sobre cuándo se debe usar chaleco antibalas para protegerse a los ‘haters’ cuando conduces un programa de espectáculos o un reality, para sorpresa del exconductor de ‘Yo soy’, Jazmín respondió cuando haces un reality.

“El rating mide la cantidad de personas que te ven y mientras más personas te ven, encuentras más gente con sentimientos negativos. Estas en la boca de todo el mundo y todos están esperando que te equivoques… ‘Esto es guerra’ es el programa más visto en la televisión nacional y genera contenido para los medios de espectáculos… Cuando fui chica reality a mí me dieron duro ese mismo programa que yo luego conduje... He sido la que armó el vacito, he sido la que rajo de quien armó el vacito y he sido la que condujo el programas que además ya no se arman vacitos”, explicó Jazmín, quien agregó que aprendió mucho sobre el manejo televisivo gracias a esas experiencias.

