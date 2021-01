Jazmín Pinedo se sumó al juego de moda en Instagram: “preguntas y respuestas”, la conductora utilizó su cuenta oficial para responder inquietudes sobre su vida personal.

Bajo la dinámica de ‘Verdadero o falso’, la popular “Chinita” reveló que le gustaría ser madre por segunda vez, pero quiere tener un varoncito.

“Verdadero o falso. ¿Quieres tener otro bebé?”, fue la consulta de unos de sus seguidores. A lo que Pinedo, respondió: “Verdadero. Quiero un chinito”.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram:@jazminpinedo)

Cabe recordar que hace unos días, Jazmín Pinedo reveló que su contrato con “Esto es Guerra” acaba el próximo 27 de enero y que aún no sabe si continuará en el exitoso reality.

“Aún tengo contrato hasta el 27 de enero en ‘EEG’, pero todo puede suceder a última hora. Como bien saben, EEG es un programa donde se maneja mucho la intriga y suspenso con el televidente. No sé si me convoquen este año, a mí me gustaría seguir, en el programa porque me he divertido bastante, pero cualquier cosa puede suceder”, señalo.

