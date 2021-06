La conductora Jazmín Pinedo se refirió a la segunda vuelta que se realizará este domingo 6 de junio entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La ‘chinita’ comentó que decidió votar por la candidata de Fuerza Popular.

A través de Instagram, Jazmín Pinedo reveló que la principal razón de su elección es porque Pedro Castillo “no está preparado” para el cargo de presidente de la República.

“Por Keiko. Bueno, en realidad por mí y todos los que amo. No le daré mi voto a una persona que claramente no está preparada más que para repetir lo que le dicen a la oreja”, fue la contundente respuesta de la ‘chinita’ cuando le preguntaron por quién iba a votar.

La conductora de TV se refirió al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón: “Alguien que dice conocer a su pueblo y sus necesidades pero trabaja con el hombre que en años no sumó en nada a su región. Hombre que si no fuera por sus denuncias ocuparía hoy el lugar del “maestro” que no sabe ni qué poder (del Estado) construye los hospitales que hoy tanto necesitamos”.

“No le daré mi voto a ningún grupo o persona que tenga conexión con el terrorismo. Olvídate del fujimorismo o la izquierda, a quién contratarías para manejar tu negocio? Tu dinero? Tu futuro? Yo, a alguien que no me lleve a la ruina por no saber lo que es un monopolio a pesar de ser un “maestro” en el tema. Alguien que pueda darme un análisis claro de su trabajo, no a alguien que solo me floree porque no sabe ni cómo llegó ahí”, agregó.

La ‘chinita’ lamentó que el país se haya dividido en estas elecciones y destacó que muchos peruanos trabajan para superarse:

“Si estuviéramos unidos en lugar de caer en el juego de dividirnos en dos, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que en Perú eso no se puede, no solo hay ricos y no hay solo pobres, también hay gente que se saca la mugre y trabaja duro por sus familias incluso para empresas extranjeras que invierten en nuestro país, quién sabe hasta cuándo. Juntos hoy sería otro nuestro panorama”, escribió Jazmín Pinedo.

