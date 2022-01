¡Fuerte y claro! Jazmín Pinedo no le cierra las puertas al amor, tras haber terminado su relación con Gino Assereto, padre de su menor hija. Sin embargo, la modelo asegura que no está “desesperada” por encontrar una pareja en estos momentos.

Asimismo, reveló que a pesar de que llevan una excelente relación con el chico reality, no fue nada fácil tomar la decisión de separarse de él, cuando aún había amor de por medio.

“Siempre juego con eso, pero estoy feliz como estoy. Siento que estoy pasando por momentos en mi vida donde estoy concentrada en mis metas personales y profesionales. Estoy tomándome tiempo para mí misma”, comenzó diciendo.

“Así como uno se da espacios para tener una relación, también se puede dar espacios para tener una relación consigo mismo y es lo que yo estoy haciendo. Además, haberme separado no fue nada sencillo, aunque la gente crea que sí, porque no te ven llorando. Si me preguntan si quisiera tener pareja, la verdad, no”, agregó.

Por otro lado, la popular ‘Chinita’ se refirió a los rumores que lanzaron los usuarios al asegurar que ella fue “la mala de la película” en la historia que tuvo con Gino Assereto.

“A mí se me ha golpeado un montón en ese sentido, como que soy la mala, que yo no quiero estar con él y ya quedó clarísimo que no es así, sino que cada uno está en su nota hace rato, en su camino personal. Si en algún momento fuimos pareja, vivimos cosas muy bonitas y esos recuerdos siempre van a quedar”, finalizó diciendo para Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO