Jazmín Pinedo decidió pronunciarse luego de haber sido elogiada en su última presentación en ‘Reinas del Show’, donde sacó sus mejores dotes artísticos para deslumbrar al jurado, caracterizando a una vedette.

La popular ‘Chinita’ interpretó y bailó la conocida canción “Mujer Latina” de Thalía, colocándose como la gran revelación del programa que conduce Gisela Valcárcel

“Yo siempre me veo en la final, con la corona puesta todas las mañanas cuando me veo en el espejo, pero no está fácil, eso también es importante mencionarlo”, comenzó diciendo la también modelo.

Asimismo, la también influencer señaló que aspira a ser un artista completa. “Disfruté un montón mi participación, me sentí feliz. Era la primera vez que yo bailaba con Diego porque ya me han cambiado de bailarín tres veces. Estaba preocupada por eso, pero al final hicimos un buen match”, agregó.

