Durante la edición de “Más Espectáculos” de este jueves 13 de enero, la conductora Jazmín Pinedo no dudo en pronunciarse sobre el impedimento de ingreso del chico reality Pancho Rodríguez a nuestro país.

La popular “chinita” se mostró en contra del hecho y aseguró se debe medir a todos los extranjeros por igual.

“Muchísima gente cree que, porque sales en televisión, tienes ciertas preferencias, pero es todo lo contrario, creo que no se mide de igual manera a todos. Que yo sepa hay muchísimos extranjeros que firman el documento de buen comportamiento y vemos las noticias y no es lo que podemos observar. Sin embargo, para Pancho la medida ha sido súper rigurosa y no lo han dejado entrar al país. Se debería medir a todos por igual”, comentó en un inicio.

Asimismo, la expareja de Gino Assereto hizo un llamado a todos los peruanos a respetar todas las normas sanitarias pues estamos en medio de una pandemia.

“Las medidas también deberían ser para nosotros mismos. Veo las noticas y la gente no respeta el toque de queda, abren las discotecas, hacen conciertos gigantes. En buena hora, todo mundo quiere trabajar, pero hay que medir a todos por igual”, añadió.

¿Por qué Pancho Rodríguez habría sido impedido de ingresar al Perú?

Al parecer, el hecho de participar en la fiesta de Yahaira Plasencia en pleno toque de queda habría traído consecuencias para el chileno. El chico reality quiso volver al país junto a su hija, pero su situación en Migraciones se lo habría impedido y tuvo que regresar a Chile, donde pasó Año Nuevo con su familia.

Cabe mencionar que Migraciones señaló que Pancho Rodríguez recibió una notificación en diciembre sobre lo que ocurriría en nuestro país.

Fotos y Video: (América TV | Instagram/@panchitor_, @jazminpinedo).

