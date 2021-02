La exconductora de Esto Es Guerra, Jazmín Pinedo, decidió responder algunas preguntas de sus seguidores para hacer más amena su tarde de este viernes.

Una de las preguntas fue referente al desayuno que hace poco le invitó y sirvió Jazmín Pinedo a Gino Assereto en su departamento y que el chico reality lo compartió en su cuenta de Instagram.

“¿Cómo haces para darle desayuno a tu ex? Me llevo bien con mi ex pero nunca tanto. Que se sirva solo”, fue lo que le escribieron a Jazmín Pinedo.

La popular chinita no tuvo reparos en responder esta mensaje. “Jajajaj que mala, entonces no es tan bien!”, escribió.

Seguidamente explicó por qué Gino Assereto no es su ex. “Gino no es mi ex, es el papá de mi hija y es mi familia. Por la situación que vivimos, Khalee y yo pasamos mucho tiempo en casa para cuidarnos y él no tiene horarios para estar con ella. Además, yo estuve mal y él vino a ayudarme con la gorda, por qué no servirle el desayuno”, agregó.

