La modelo y exchica reality Jazmín Pinedo utilizó sus redes sociales para dejar un curioso mensaje a sus seguidores, luego de que Latina Televisión le ganara el juicio en primera instancia y le exigiera el pago de S/ 450.000.

Mediante Instagram, la popular ‘Chinita’ escribió: “Las mujeres fuertes no juegan a ser víctimas, no se muestran patéticas y no culpan a nadie. Ellas se ponen de pie y se enfrentan”.

Este mensaje estaría dirigido a su excasa televisiva y también a sus detractores. Como se sabe, la actual participante de “Reinas del show” apelará la sentencia para no tener que pagar la cuantiosa suma de dinero.

¿Por qué Latina demandó a Jazmín Pinedo?

Latina Televisión demandó a Jazmín Pinedo por renunciar de manera intempestiva a inicios del 2020 para convertirse en conductora de “Esto es guerra” de América TV, incumpliendo parte de su contrato.

