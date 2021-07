La exMiss Junín Maydú Gamarra respondió a Jessica Newton luego que la presidenta del Miss Perú decidió destituirla por un video de TikTok donde se le escucha decir lisuras.

“Yo me gané justamente el concurso del Miss Perú Junín, yo no le debo nada a nadie, yo no pagué nada”, dijo la reina de belleza, quien aseguró que no tuvo un comportamiento negativo.

“Me estoy burlando de mí misma, ni siquiera es mi voz. Para eso es el TikTok, para entrar a divertirte ¿o entras a un TikTok a juzgar a las personas? Todos decimos lisuras”, afirmó.

Asimismo, Maydú Gamarra aseguró que ganó la corona limpiamente: “Yo no hice nada malo, si me van a juzgar por cosas del pasado... les fastidie, les pique o les arda, yo fui la reina justamente, tuve la corona y nadie me va a quitar la satisfacción, de que me hayan dado la banda del Miss Perú Junín”.

En diálogo con el programa “Amor y fuego”, la Miss Junín destituida informó que “esos videos fueron publicados muchísimo antes de ser candidata, el año pasado, en cuarentena”.

“Lo que pasa es que a nosotras las candidatas nos hacen firmar un contrato en donde nos especifican el buen comportamiento que nosotras debemos tener desde que somos candidatas y nosotras firmamos el contrato, hasta el momento que ganamos el concurso o dejamos de ser candidatas”, explicó.





