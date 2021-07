La presidenta del Miss Perú Jessica Newton decidió destituir a la Miss Junín tan solo cuatro días después de ser coronada debido a unos polémicos TikToks.

De acuerdo al programa “Amor y fuego”, Maydú Gamarra ganó el Miss Junín el último fin de semana, pero tan solo unos días después se anunció que deberá devolver la corona.

“Te voy a agradecer retires inmediatamente a esta señorita la corona de Junín, ya que es responsabilidad de los directores buscar a una representante que vaya de acorde a los valores de la organización”, fue el mensaje que Jessica Newton envió a la directora del Miss Junín.

La razón de la destitución son unos polémicos TikToks donde se escucha a Maydú Gamarra lanzar varias groserías.

Por su parte, la jovencita confirmó que dejó de ser Miss Junín: “Hoy la entregué, hace una hora la entregué. A mí se me ha juzgado, la verdad, de la peor manera, y si Jessica decidió eso, yo no puedo hacer nada”.

Sin embargo, Maydú Gamarra aseguró que ganó limpiamente y no hizo nada grave para ser destituida: “Yo me gané justamente el concurso del Miss Perú Junín, yo no le debo nada a nadie, yo no pagué nada (...) Yo no hice nada malo, si me van a juzgar por cosas del pasado... les fastidie, les pique o les arda, yo fui la reina justamente, tuve la corona y nadie me va a quitar la satisfacción, d e que me hayan dado la banda del Miss Perú Junín”.

