La actriz transgénero conocida como ‘ Dayanita ’ confirmó que hace 3 semanas fue suspendida de ‘JB en ATV’, sin fecha de retorno. Aunque indicó que la volvieron a llamar del programa cómico, su retorno aún no está definido.

“Me suspendieron, yo reconozco lo que pasó, son por mis faltas, mi indisciplina”, comentó Dayanita reveló que tuvo un problema con una tercera persona, que la afectó anímicamente y que, por este motivo, no respondió las llamadas de la producción de ‘JB en ATV’.

“Yo mezclo mi trabajo con mi lado personal. Si me pasa algo a mi , yo me agarro con todo el mundo. Dejo mi teléfono y no contesto a nadie, no respondo y hasta que me voy calmando de a pocos”, comentó en una entrevista con la periodista Katty Villalobos en su canal de Youtube.

Que dijo Dayanita de Jorge Benavides

Pese al problema personal que tenía, Dayanita confiesa que acudió a las grabaciones, pero recibió una fuerte llamada de atención:

“Me llamaron, nos pusimos a conversar, tuve una llamada de atención muy fuerte. Yo siempre mantengo la cordura, si tú me gritas yo no soy de responderte. Trato de calmarme, lo que si hago es llorar, pero fuera de todo”.

“¿Hubo gritos?”, le preguntaron, pero Dayanita solo respondió: “hubo una llamada de atención muy fuerte. Yo sí reconozco por qué fue llamada de atención, yo simplemente escucho y callo”.

“Falté a la grabación. Yo reconozco mis actos , yo siempre voy a estar agradecida donde este, no voy a hablar mal de nadie. Al día siguiente de la grabación yo pedí disculpas, de que no me sentí bien”, agregó.

