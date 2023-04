Hace unos meses, la actriz Anahí de Cárdenas viajó a Los Ángeles, Estados Unidos para cumplir uno de sus sueños: su internacionalización como actriz. Sin embargo, estar alejada de su esposo, sus padres y su mascota le ha generado mucha tristeza y nostalgia, así lo reveló en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la rubia le contó a sus seguidores cómo se siente tras emigrar a tierras americanas. Ella mencionó que dejar a sus familiares ha sido un duro golpe emocional del que aún está aprendiendo a lidiar.

¿Por qué Anahí de Cárdenas se quebró tras mudarse a Estados Unidos?

“A pesar de que las cosas van bien, a veces me siento culpable. Me siento mal de estar acá. Me siento partida por la mitad. Con un pie allá y uno acá. Me he dado cuenta de que el café que estoy tomando me da ansiedad. También me dan ansiedad las distancias en esta ciudad”, dijo junto a una serie de fotografías donde se le ve en situaciones tristes.

Admitió también que le “da ansiedad” perderse “en las traducciones”. También que le “pongan en una lista negra por no llegar a un casting a tiempo”. “Por entender mal y confundirme con los horarios, porque mi computadora está en hora Perú”, expresó.

“Me da ansiedad no estar con mis gatos. Tengo una bola, un nudo en la mitad de mi panza que no se desata con nada, salvo si no tomo ese café de miércoles que estoy tomando”, sentenció.