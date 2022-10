El sábado 29 de octubre de 2022, la actriz Anahí de Cárdenas celebró la fiesta de su matrimonio con su pareja, Elías Maya, con quien se casó por civil el pasado viernes.

De acuerdo a las imágenes publicadas por Anahí de Cárdenas en Instagram Stories, la actriz caminó al altar del brazo de su padre. Los novios se dieron el sí en una hermosa ceremonia y luego celebraron por todo lo alto con sus invitados.

Anahí de Cárdenas publicó algunas fotografías que le tomaron antes de la fiesta, en las que aparece con su hermoso vestido de novia. La actriz también escribió un emotivo mensaje antes de dar el sí.

“Estoy en el carro camino al matri. Estoy nerviosa, aún así me haya casado legalmente ayer. Hay un concierto en el jockey y hay un traficón y tengo miedo de no llegar a tiempo... Pero de ahi me acuerdo que yo soy la novia. Tengo una obsession grave con la puntualidad y aunque me de ciertas licencias, a veces no puedo y me genera mucha ansiedad. Tanto así que estas fotos las tome la semana pasada. Este va a ser el único post (probablente) que voy a subir hoy porque #mecaso así que disculparán mi ausencia en redes”, escribió.

“Estoy esperando en un cuartito. Estan llegando los invitados y escucho a lo lejos a las chicas cantar mientras prueban los micros. Estoy muy emocionada y agradezco este pequeño momento sola para poder escribir un poquito”, se lee en el post.

Anahí de Cárdenas también dedicó unas románticas palabras a su esposo: “Elias, mi vida. Te amé desde el día que te conocí, desde que me sacaste a bailar en esa discoteca. Nuestro vida juntos ha estado llena de obstaculos que hemos superado con creces, una montaña rusa hermosa, como la vida misma. Pero, que historia no se pone mejor con unos giros inesperados? Reitero mi sí, reitero mi amor, me haces una mujer muy feliz. Ahí voy. Nuestro para siempre ya empezó. Te amo”.

