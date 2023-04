Este 4 de abril de 2023, la conductora Magaly Medina opinó sobre las actuaciones de Ethel Pozo y Christian Domínguez, quienes han remecido la farándula con el apasionado beso que se dieron en “Maricucha 2″. La periodista de espectáculos le hizo una advertencia a Pamela Franco y Julián Alexander, parejas de Domínguez y Pozo respectivamente.

La “Urraca” dejo entrever que entre ambos podría aflorar ‘un sentimiento’ tras el beso que se dieron en la ficción, y recordó que el cumbiambero está acostumbrado a iniciar ‘amoríos’ con sus compañeras de actuación, trabajo y de baile.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre beso de Ethel Pozo y Christian Domínguez?

“Yo creo que a él se le nota asustado, ella se va de avance así, más suelta, cancheraza la Ethel y él como que no sabe que hacer (...) Cincuenta ideas pasan por la cabeza de Christian Domínguez, miren, ese besito inocente de él, miren, él no hace nada, la única que chapa es ella”, dijo en su programa “Magaly TV, La Firme”.

“Conociendo los antecedentes de Christian Domínguez que se enamora de su coprotagonistas, se enamora de sus bailarinas no vaya a hacer que ese chape les haya despertado algún tipo de ... puede pasar, además todos los días se ven (...) Además, con los antecedentes de Christian, que suele enamorarse al toque nada más y además está con el tic tac porque ya se cumplieron lo 3 años... ¿se imaginan? Ethel y Christian no me parece descocado, eso ah, podría pasar, quién sabe, total él no tiene bandera y ella es la jefa”, comentó.

