El futbolista Jean Deza ha saltado de las canchas de fútbol a las páginas de espectáculos gracias a sus escandalosos amoríos con Jossmery Toledo y Shirley Arica, ambas modelos.

Y aunque el tema se centró, por mucho tiempo, en el presunto triángulo amoroso que protagonizó el futbolista; ahora este caso ha dado un giro de 180 grados por denuncias de agresión contra el jugador.

Shirley Arica

Shirley Arica, con su declaración en el programa ‘Magaly TV La Firme’, se convertiría en la cuarta mujer que acusa al futbolista de violencia. Sin embargo, dijo que no presentó la denuncia de manera forma ‘por verguenza’.

“Me rompió la cabeza, está enfermo. Estaba tomado, pero no borracho. Él trata de justificar de que fue de causalidad y no fue así. Por más que traté de pasar el momento, no fue así, tengo testigos que estuvieron en su cuarto”, contó este martes en ‘Magaly TV: La Firme’.

Jossmery Toledo

El último 2 de setiembre Jossmery Toledo fue a la comisaría de Lince y presentó una denuncia por violencia física y daños psicológicos contra el futbolista de Binacional. Toledo dijo que Deza la agredió con un puñete y le cogió fuertemente del brazo.

Elva Vracko

En el 2017, la modelo Elva Vracko, ex pareja y madre de uno de los hijos del futbolista Jean Deza, denunció a este por agresión física. La joven indicó que el jugador la pateó e intentó ahorcarla en su vivienda en Chorrillos. La modelo aseguró que había terminado su relación con él cuando a penas había dado a luz.

“Lo único que quiero es que no se acerque a mí, ni a mi hija. Ya me cansé de las agresiones físicas contra mi persona. Si me pasa algo a mí o a mi familia, lo responsabilizo a él”, comentó en su momento.

Kleydi Gissel Rossi

En el 2015, la madre de su primer hijo, Kleydi Gissel Rossi, dijo que el futbolista la golpeó de manera salvaje cuando esta estaba embarazada.

“Primero me ha ahorcado. Y su hermano se puso atrás mío a cargarme y le dijo ‘Jean, suéltala, que la vas a matar’. Y luego me ha tirado una patada y me empujó hacia atrás (...) Yo he ido supuestamente a recoger un dinero y él ha estado tomado, ebrio. Me dijo que ya se había gastado el dinero y ha salido con su otro hermano burlándose. Yo no puedo seguir con una persona enferma como él, porque está enfermo y no toma riendas de su vida. Ahorita está borracho sabiendo que mañana tiene que entrenar muy temprano”, contó la mujer.

denuncias de agresión contra Jean Deza - OJO

