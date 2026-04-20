El DJ Padre Guilherme, un cura católico portugués que es una celebridad en el universo de la música electrónica, celebró una multitudinaria “misa” rave con melodías techno en la histórica Plaza de Mayo, en Argentina, que incluyó temáticas religiosas, en homenaje al papa argentino Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025.

“Dios los bendiga y vamos a bailar”, exclamó al inicio, ante dos millones de asistentes a la fiesta con mensajes religiosos y música en recuerdo a Francisco.

Cura electrónico

El sacerdote Guilherme Peixoto, más conocido como el “Cura DJ”, un referente de la escena que acumula miles de seguidores en sus redes sociales y combina los sonidos pastorales con los beats electrónicos.

Gran show

El show se dio en Plaza de Mayo y lo organizó Miserando, una organización sin fines de lucro que se dedica a los más necesitados, cuyo vicepresidente, Oscar Soria, afirmó para La Nación: “Este será un homenaje especial al papa Francisco y una propuesta musical distinta en la carrera del Padre Guilherme”. Y así fue.