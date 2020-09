La periodista Mónica Cabrejos publicó un mensaje con una recomendación para que las jóvenes no elijan a tipos como el futbolista Jean Deza, quien esta semana está en el ojo de la tormenta luego de que sus exparejas, Jossmery Toledo y Shirley Arica indicaran que es una persona sin valores.

Mónica Cabrejos tildó con un fuerte calificativo a Jean Deza y recomendó a las mujeres a trabajar y estudiar. “Queriditas estudien y trabajen... para que no venga cualquier coj... como “Jean Deza” a decirles que les cambió la vida. #mujerespower”, escribió.

“Cuando una mujer trabaja y estudia y tienes aspiraciones, ya no está en momentos de dejar entrar a su vida a cualquier hombre. Cuando una mujer es inteligente y tiene metas, tiene el poder de elegir a su compañero de vida”, fue el mensaje que compartió la periodista.

En conversación con Magaly Medina en su programa de ATV, la popular ‘chica realidad’ contó cómo el futbolista intentó enamorarla cuando terminó su relación con Jossmery Toledo. Según reveló, le dijo lo mismo a las dos.

“Él varias veces me decía que me quería ver hasta que llegó la oportunidad, y el mismo floro que decía que la iba a llevar al extranjero (a Jossmery Toledo) me dijo a mí. Él tiene el mismo speech (discurso) para todas. No tiene cerebro, imaginación”, manifestó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Breña: hombre muere en incendio que se desató en su habitación

Breña: hombre muere en incendio que se desató en su habitación

TE PUEDE INTERESAR