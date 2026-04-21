Tras la amenaza del embajador de Estados Unidos (EE.UU.), Bernie Navarro, y los reclamos de militares, empresarios y políticos como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, el presidente José Balcázar cedió y autorizó la compra de los aviones de combate F-16 block 70 a Estados Unidos.

Hoy deben llegan al Perú cazas F-16 para exhibirse en tierra y cielo el sábado ante militares y el domingo al público en general.

Los F-16, que ya tiene Chile, nos atarán a Estados Unidos y dependeremos de Washington para el uso de los aviones.

Contrato secreto

El contrato, tan secreto que no se conocía hasta anoche cuántos cazas se compraban por 3500 millones de dólares, se habría firmado este lunes sin ceremonia ni información pública, indicó el portal Pucará Defensa.

“Si actúas de mala fe con los Estados Unidos y socavas los intereses de los Estados Unidos, ten por seguro que yo, en nombre de Donald Trump y su administración, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de los Estados Unidos y nuestra región”, había advertido Bernie Navarro el viernes.

¿Firma apurada?

Ayer por la mañana, trascendió, el embajador norteamericano Bernie Navarro se reunió con el premier Luis Arroyo y los ministros Díaz y De Zela. Y el contrato se firmó por la tarde, según fuentes oficiales.

Los ministros amenazaron con renunciar y Balcázar aceptó la compra de los cazas.

Se rindió

Ante los reclamos de militares, empresarios y políticos como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, y la advertencia de medidas por Navarro, se habría firmado la compra.

“El presidente Balcázar no aguantó la presión, y hasta pidió 72 horas de reserva”, refirió Carlos Rosales, periodista de ContraCorriente.