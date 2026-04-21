Con risas, complicidad y una conexión inmediata con el público, la comedia “Una semana nada más” celebró su esperado estreno oficial en el Teatro Claretiano, marcando uno de los debuts teatrales más comentados de la temporada.

Sobre el escenario, Magdyel Ugaz, Cristian Rivero y Armando Machuca confirmaron la química que los une, dando vida a una historia que mezcla humor con una mirada honesta sobre las relaciones de pareja y esas conversaciones que muchas veces se postergan… hasta que ya no se pueden evitar.

Fue precisamente Magdyel Ugaz quien dejó una de las reflexiones más potentes de la noche:

“Nos estamos olvidando de mirarnos a los ojos y decir lo que sentimos”, comentó la actriz, conectando de inmediato con el público presente. “Hay conversaciones que evitamos y creemos que se van a resolver solas, pero no pasa. La obra te enfrenta a eso”.

Cristian Rivero, Magdyel Ugaz y Armando Machuca protagonizan esta divertida comedia que vuelve por aclamación del público.

Por su parte, Cristian Rivero destacó el espíritu de la puesta en escena y el efecto que buscan generar: “Necesitamos reírnos, soltar lo que cargamos y darnos ese espacio. Esta obra es una pausa para pasarla bien… y salir más livianos”.

El actor también resaltó el valor de trabajar entre amigos, un elemento que —asegura— se siente en cada función: “Hay una química real que el público percibe, y eso hace que todo sea más fresco… incluso hay momentos en que ni nosotros aguantamos la risa”.

Armando Machuca, en tanto, puso el foco en el rol del humor en el contexto actual: “Estoy feliz de hacer lo que amo y de poder regalarle a la gente un momento para desconectarse y reír. Hoy más que nunca, eso es necesario”.

Con funciones hasta el 3 de mayo, “Una semana nada más” se consolida como una de las comedias imperdibles del momento. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.