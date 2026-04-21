El esperado festival “¡Ataca Sergio! Birthday Celebration” promete convertirse en una de las noches más potentes de la música latina este año. Con un cartel de primer nivel, el espectáculo reunirá en un mismo escenario a leyendas y figuras vigentes, consolidando una alineación de alto impacto.

Figuras como Oscar D’León, La India, Andy Montañez, Luis Enrique, Servando y Florentino y Guaynaa encabezarán el espectáculo, mientras que la peruana Masiel Málaga participará como artista invitada en esta gran celebración.

El evento, que celebrará el cumpleaños del famoso productor Sergio George, se realizará este 30 de mayo en Nueva Jersey, en el Prudential Center.

En este contexto, la artista peruana Masiel Málaga ha sido especialmente invitada por Sergio George para formar parte del show, reafirmando así su apuesta por el talento peruano y su interés en impulsar nuevas voces con proyección internacional.

“Estoy muy agradecida con Sergio George por esta gran oportunidad, ha sido una sorpresa muy linda para nosotros. Es un sueño hecho realidad poder compartir con artistas que siempre he admirado”, expresó la cantante.

Málaga también adelantó lo que significará esta presentación en su carrera: “Estoy convencida de que será una noche mágica, una experiencia inolvidable tanto para mí como para el público. Nos estamos preparando muchísimo para que todo salga increíble”.

Por su parte, Sergio George destacó el potencial de la artista: “Masiel tiene algo especial. Tiene identidad, fuerza y una conexión muy genuina con el público. El Perú está mostrando un nivel increíble y es momento de que el mundo lo vea”.

Con producción de Zamora Live y Power Live Global, “¡Ataca Sergio! Birthday Celebration” no solo será una celebración, sino un encuentro de generaciones y estilos que promete marcar un hito en la música latina.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.