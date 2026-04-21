Lima se prepara para vivir uno de los espectáculos más esperados del año. Desde este 2 de mayo, el histórico Teatro Manuel Segura se transformará en el escenario de una de las historias más queridas de todos los tiempos: “Cenicienta, El musical”, una deslumbrante puesta en escena que llega directamente desde Broadway y que promete emocionar a públicos de todas las edades.

Con una producción de gran formato, “Cenicienta, El musical” destaca por sus vestuarios de alta costura, escenografías monumentales, efectos especiales, coreografías vibrantes y una banda sonora que ha conquistado generaciones, convierten esta puesta en escena en un verdadero espectáculo internacional.

El elenco está conformado por reconocidas figuras de la televisión y del teatro musical peruano como Adriana Campos Salazar, Ítalo Maldonado, Tati Alcántara, Sandra Muente, Alicia Mercado, Bertha Bohórquez, Joaquín Escobar y Rik Núñez, junto a un destacado ensamble de bailarines y cantantes profesionales.

Esta nueva producción llega de la mano de ARTÍSTICA, creadores de exitosos montajes como Shrek, el musical, Legalmente Rubia y Charlie y la fábrica de chocolate, reafirmando su apuesta por espectáculos de alto nivel escénico en Latinoamérica.

Más que una obra de teatro, “Cenicienta” es un evento teatral de talla mundial, que combina romance, humor, emoción y un poderoso mensaje sobre creer en los sueños. Una experiencia ideal para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

TEMPORADA Y FUNCIONES

Lugar: Teatro Manuel Segura

Temporada: del 2 al 24 de mayo

Funciones:

Viernes: 8:00 p.m.

Sábados y domingos: 4:00 p.m. y 7:00 p.m.

Entradas disponibles en Teleticket.com.pe

UNA INVITACIÓN A SOÑAR

“Cenicienta, El musical” se perfila como uno de los espectáculos más importantes de la temporada 2026, una propuesta que eleva el estándar del entretenimiento en el país y que invita al público a redescubrir un clásico desde una perspectiva completamente nueva.