Jean Deza sorprendió a todos esta madrugada al publicar una historia de Instagram donde se le ve besando a Shirley Arica, dejando entender así que ha retomado su relación con la modelo. ¿Y Jossmery Toledo?

La expolicía Jossmery Toledo, por su parte, emitió un mensaje en su cuenta de Instagram donde aseguró que vivía con Jean Deza hasta la mañana del miércoles. Es decir, Jean Deza cambió de pareja de un día para otro.

¿Engañó a Jossmery Toledo?

“Lo único que diré es que yo si vivía con Jean, hasta hoy en la mañana [miércoles] que se fue a entrenar y me quedé sorprendida de lo que hizo. Yo si di lo mejor de mi, traté de apoyarlo en todo y me quedo tranquila con eso”, explicó Jossmery Toledo en una historia de Instagram.

“Espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor en todo, éxitos para los dos”, prosiguió.

“Dios sabe por qué hace las cosas, me quito un peso de encima. Ahora si podré hacer las cosas que tanto me gustaba como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no podía hacer”, agregó la también modelo.

Jean Deza y Shirley Arica junto otra vez, en Instagram

