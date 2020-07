El cantante Jean Paul Santa María reveló una terrible noticia: le robaron la mercadería que importó al Perú consistente en mascarillas KN95. Según contó en Instagram, el integrante de Orquesta Candela realizó una fuerte inversión con un socio y el monto de lo perdido asciende a 1 millón de soles.

“Me robaron. En las afuera de la Agencia de Aduana en el Callao robaron más de 1 millón de soles en mercadería. Por favor si saben algo con relación a este mercadería, avísenme”, escribió anguastiado.

Detalló que el último sábado en horas de la tarde, dejaron salir el camión con su mercadería desde la misma agencia de Aduana y asegura que fue “sin custodio”.

“(Es) Extraño. Ya que se paga por ese servicio. Y afuera han encañonado al chofer, se lo han llevado con todo y camión, y los han tirado más adelante. Luego han vaciado el camión”.

Fuentes de OJO, indicaron que el cantante ya se encuentra en las oficinas de Aduana reclamando por lo sucedido.

“Desde que empezó esta pandemia no he hecho más que romperme el lomo pasara sacara adelante a mi familia de manera honrada; y fruto de mi esfuerzo es que después de una tremenda lucha me aventuré a importar mi primera mercadería junto con un socio, por mucha o poca que haya sido mi inversión en medio de esta pérdida, así sea un sol, eso no se hace, no se roba”

“Ya la policía está haciendo las investigaciones del caso”; agregó.

TE PUEDE INTERESAR