Jean Paul Santa María y Romina Gachoy celebraron los 11 años del hijo mayor del modelo, Janko, con una tierna fiesta familiar.

Con decoración alusiva a la saga Harry Potter, el pequeño hijo de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja celebró su cumpleaños al lado de sus hermanos, Gia y Jean Paul.

En las imágenes se lo ve vestido de mago, tal como en Harry Potter, y posando junto a la familia.

Fotos: Instagram Jean Paul Santa María | Instagram Romina Gachoy

“Feliz cumpleaños mi rey! 11 añotes ya!!!! Ya pasaste tu 1ra década y entras a una nueva etapa de tu vida! Y a mi solo me queda decirte que me siento sumamente orgulloso por el hombrecito que eres y por el hombrezaso que se que serás!!!! Como dijo tu mami Romina hoy! Es tu cumpleaños pero también es el nuestro porque un día como hoy hace 11 años llegaste y nos llenas la vida de felicidad! Y es tal cual! No haces más que llenarme y llenarnos la vida mi amor!”, escribió Jean Paul Santa María en Instagram.

“Como conversábamos hoy temprano.....Ahora en esta nueva etapa vienen muchos cambios en todos los sentidos! y quiero que sepas que mientras Dios me de vida...estaré siempre para ti! Para saber guiarte y acompañarte en cada paso que des! Y siempre estaré ahí para apoyarte en cada decisión que tomes y siempre de la mano de Dios! Te amo hijo!”, agregó.

Por su parte, Romina Gachoy también dedicó unas tiernas palabras al hijo de su esposo: “Feliz cumple mi amorzoteee. Gracias por alegrarnos los días con tu sola existencia y por ser un niño tan maravilloso! Te amamos infinito Janko!”.

Mira la publicación de Jean Paul Santa María

