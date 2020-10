Jefferson Farfán cumple hoy, 26 de octubre, 36 años de vida. Uno de los jugadores más queridos de la Selección Peruana compartió un emotivo video de cómo fue la celebración de su onomástico junto a su familia.

En el video se ve a la ‘Foquita’ compartiendo junto a sus tres menores hijos (Maialen, Jeremy y Adriano); además destaca la figura de su madre, Rosario Guadalupe ‘Doña Charo’.

Sin embargo, la que brilló por su ausencia fue la salsera Yahaira Plasencia.

La celebración se habría realizado el último fin de semana, pues la decoración coincide con la imagen publicada el último sábado en sus redes sociales. En un emotivo mensaje, Farfán se sintió feliz de celebrar su cumpleaños en el Perú.

“Hoy cumplo un año más de vida, un año más de experiencias, de momentos, de altas y bajas, de vivir una vida plena y feliz. El fútbol te da muchas alegrías y recuerdos hermosos , te lleva por el mundo y conlleva a apreciar las cosas más importantes que tenemos en el mundo. En este día tan especial, después de tantos años jugando en el extranjero, aprecio y doy gracias a Dios de tener la oportunidad de pasar mi cumpleaños finalmente en el Perú con mi familia, al lado de los míos. Es una experiencia que no tenía desde hace 17 años y me siento bendecido por lo que me toca"; escribió Farfán.

Farfán cumple 36 años este 26 de octubre

“Estos momentos son los que me recuerdan que todos los sacrificios que uno hace realmente valen la pena”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR