Yahaira Plasencia reveló que si le proponen casarse mañana lo haría de manera privada y no mediante una boda televisada al mismo estilo de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

La cantante dijo que prefiere algo más íntimo, además que ser mamá no está en sus planes por ahora. “Definitivamente no. Es un momento tan lindo que uno guarda y solo estaría la gente más cercana que me estima, que me valora. No tengo nada en contra (a las personas que optamos por televisar sus enlaces), pero eso depende mi. Es algo privado, es un momento importante de las personas, de la pareja”, señaló.

Consultada por Choca sobre qué le dijo Sergio George cuando se enteró que estaba junto a Jefferson en Rusia, Yahaira Plasencia reveló:

“Pero en realidad cuando yo vine aquí ya la gente sabía eso porque un programa sacó mi movimiento migratorio. No me voy a poner un cartel diciendo que estoy acá. Es mi vida privada, yo me puedo ir a la conchinchina si quiero. Decir estoy con tal persona me parece tonto”, indicó.

“¿No lo.oficializarias (a Farfán)?”, le preguntó Jaime Mandros a Plasencia y ella respondió: “De un tiempo acá me pueden ver, amparar, todo lo que quieras. Pero digan lo que digan yo voy a decir algo o voy a dar explicaciones. No se las doy a mi papá y lo voy a decir a las demás. Yo quiero una vida tranquila, no tengo por qué decirlo. Es mi vida privada, depende de mí si quiero decirlo”, indicó.

Respecto a si antes fue feliz, ahora como se se siente, Yahaira manifestó que “siempre he sido feliz y ¿por qué? Tengo una familia, sana, con salud, siempre hay trabajo gracias a Dios. Las cosas llegan en su momento y se complementan con otras y esas te hacen más feliz. Las personas dependen de uno no de nadie. Si aprendes eso en primer lugar están bien”, refirió.

