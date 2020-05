Al parecer no cree ni una palabra. El exconductor de Latina, Rodrigo González, se pronunció sobre las últimas declaraciones de Yahaira Plasencia, quien reveló que dio negativo a la prueba de descarte del coronavirus, luego de saberse que Jefferson Farfán, con quien venía pasando la cuarentena, dio positivo.

Y es que el popular presentador le comentó a sus seguidores que le parece raro que la salsera no se haya contagiado, poniendo en duda sus palabras.

“La Yahaira sale al frente y aclara ante contagio de Farfán, que su prueba de COVID-19 salió negativo. ¿Qué raro es este virus, no? Unos no salen de su casa y se contagian, otros duermen con un infectado y no les pasa nada”, expresó.

Recordemos que la intérprete de “Cobarde” confirmó que salió limpia de la enfermedad a través de su cuenta oficial de Instagram. Además, informó que se encontraba mal de salud, pero por un tema de los riñones. “He tenido un tema delicado de salud relacionado a los riñones y ya estoy en recuperación”, manifestó.

